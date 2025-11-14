Efteling

Anton Pieck-put in ere hersteld: Efteling liep historisch bouwwerk mis

FOTO'S De markante put achter het Anton Pieck Museum in Hattem is deze week in ere hersteld. Het gaat om de put die de Efteling in 2023 probeerde over te nemen om te plaatsen op het vernieuwde Anton Pieckplein. De verhuizing ging uiteindelijk niet door. Nu is het bouwwerk teruggebracht naar de oorspronkelijke staat.

De waterput werd bijna veertig jaar geleden ontworpen door Anton Pieck, één van de grondleggers van de Efteling en naamgever van het Anton Pieckplein. Pieck liet zich inspireren door een put in het Italiaanse Assisi, die hij begin jaren dertig tekende tijdens een van zijn reizen.

Toen hij in de jaren tachtig de binnenplaats van het Anton Pieck Museum in Hattem ontwierp, liet hij een replica realiseren. Tegenwoordig hoort het pleintje bij het naastgelegen Voerman Stadsmuseum. Toen enkele jaren geleden plannen opdoken om de put te verwijderen, meldde de Efteling zich als geïnteresseerde partij.



Negatieve gevolgen

De gemeente Hattem liet vervolgens cultuurhistorisch onderzoek uitvoeren naar een mogelijke verplaatsing. Uit dat rapport bleek dat het object een aanzienlijke erfgoedwaarde heeft en dat overplaatsing negatieve gevolgen zou hebben voor de historische plek. Er kwam geen toestemming om de put weg te halen.



Intussen was het bouwwerk al deels ontmanteld: de boogconstructie, het kettingwerk en het rooster waren verwijderd. Medewerkers van smederij Wessel uit Hattem hebben die onderdelen deze week teruggeplaatst. Daardoor is de door Pieck ontworpen put weer in volle glorie te bekijken op de plek waarvoor hij ooit bedoeld was.



























