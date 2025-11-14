Disney Cruise Line

Disneyland Paris: volgende fase van verbouwing Disney Village breekt aan, restaurant Annette's Diner dicht

FOTO'S De grootschalige renovatie van Disney Village gaat een nieuwe fase in. Disneyland Paris bevestigt dat het iconische restaurant Annette's Diner op 5 januari 2026 voor enkele maanden sluit voor een ingrijpende verbouwing. Ook de grote Disney Store gaat op de schop: de winkel wordt volledig opnieuw ingericht en heropent in 2026 onder de naam Disney Wonders.

Bij Annette's Diner wordt de keuken uitgebreid en krijgt de eetzaal een volledige make-over, inclusief nieuwe vloeren en meubilair. De retrostijl uit 1992 blijft behouden, maar het interieur wordt wel volledig vernieuwd. De Disney Store krijgt een totaal ander concept: een lichte, moderne winkel die bezoekers laat ronddwalen door themahoeken gebaseerd op bekende Disney-verhalen.

Daarnaast heeft Disney een openingsdatum bekendgemaakt voor de vernieuwde Sports Bar & Lounge. Na een maandenlange renovatie gaat de sportbar weer open op zaterdag 22 november. De locatie krijgt extra zitplaatsen, een opgefrist terras en een volledig nieuw menu. Binnen hangen sportmemorabilia, kunstwerken en grote schermen waarop wedstrijden worden uitgezonden. Op de gevel verschenen sportieve verwijzingen naar Goofy en Big Hero 6.



Voetbalwinkel

Achter de sportlounge, gesponsord door Coca-Cola, komt op een later moment nog een nieuwe voetbalwinkel onder de naam Pelé Soccer. Het gaat om de eerste locatie van het merk in Europa. Ook worden elders in het gebied gevels, bestrating, bewegwijzering en groenvoorzieningen vernieuwd. Een immense nieuwe McDonald's-vestiging is nog in aanbouw. Verder werkt men aan Casa Giulia, een Italiaans restaurant dat eind 2026 moet openen.



De transformatie van Disney Village loopt al sinds begin 2024 en gaat nog jaren duren. Volgens Disneyland moeten de komende fases het gebied stap voor stap veranderen in een modern uitgaansdistrict dat beter aansluit bij de stijl van de Disney-parken. Verschillende plekken zijn al af, waaronder Brasserie Rosalie, The Lego Store, Disney Style en Disney Glamour.















