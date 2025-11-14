Europa-Park Resort

Video: Europa-Park voegt nieuwe animatronic toe aan interactieve darkride

VIDEO Europa-Park is nog steeds aan het sleutelen aan de interactieve darkride Ed & Edda Grand Prix Edventure. Bij de opening in maart functioneerde de attractie nauwelijks. Ook maanden later was nog sprake van technische mankementen. Eén van de scènes heeft nu een grote upgrade gehad: vanaf vandaag kunnen bezoekers een nieuwe animatronic spotten.

Het gaat om een bewegend figuur van autocoureur Ed Euromaus, de mascotte van Europa-Park. Hij verschijnt nu als een fysiek personage in plaats van een animatie op een scherm. De muis luidt het verhaal in door bezoekers te vragen of ze klaar zijn voor de "grootste race ter wereld".

Passagiers hebben volgens hem "een paar trucs" om het team te helpen met de overwinning. Zijn vrouwelijke tegenspeler Edda Euromausi komt binnenrijden als een animatie. Als ze weer wegscheurt, gooit Ed zijn handen omhoog. Van Edda bestonden al twee animatronics in de attractie: in de wachtrij en in de finalescène.



Schieten

Ed & Edda Grand Prix Edventure draait om een autorace door verschillende Europese landen, waarbij het publiek punten kan verzamelen door op doelen te schieten. Dezelfde verhaallijn komt terug in de speelfilm Grand Prix of Europe en de game Ed & Edda: Grand Prix - Racing Champions. Het ritsysteem van huisleverancier Mack Rides wordt gameplay theater genoemd.