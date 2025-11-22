Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Nieuw voor in de kerstboom: peperkoekfiguren van Efteling-attractie Symbolica

Vandaag, 11.41 uurBeeld: @kroniek52, @Eftelwesley

FOTO'S De Efteling heeft nieuwe kerstboomhangers uitgebracht. Efteling-fans kunnen hun kerstboom deze winter opleuken met speciale peperkoekfiguren, gebaseerd op de attractie Symbolica. De zogenoemde gingerbreadhangers zijn verkrijgbaar op de Warme Winter Weide, zolang de voorraad strekt.

Het gaat om ornamenten die werden vormgegeven als peperkoekmannetjes, maar dan in de stijl van Efteling-mascotte Pardoes, een Twinkeltoorts - het bekendste attribuut van de toverende nar - en Prinses Pardijn. Ze kosten 7,50 euro per stuk.

Eerder presenteerde de Efteling al een collectie met glazen kerstboomornamenten, gebaseerd op sprookjesfiguren en andere Efteling-bewoners. Ook die worden in de wintermaanden verkocht op de Warme Winter Weide.









Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be