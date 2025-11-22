Efteling

Nieuw voor in de kerstboom: peperkoekfiguren van Efteling-attractie Symbolica

FOTO'S De Efteling heeft nieuwe kerstboomhangers uitgebracht. Efteling-fans kunnen hun kerstboom deze winter opleuken met speciale peperkoekfiguren, gebaseerd op de attractie Symbolica. De zogenoemde gingerbreadhangers zijn verkrijgbaar op de Warme Winter Weide, zolang de voorraad strekt.

Het gaat om ornamenten die werden vormgegeven als peperkoekmannetjes, maar dan in de stijl van Efteling-mascotte Pardoes, een Twinkeltoorts - het bekendste attribuut van de toverende nar - en Prinses Pardijn. Ze kosten 7,50 euro per stuk.

Eerder presenteerde de Efteling al een collectie met glazen kerstboomornamenten, gebaseerd op sprookjesfiguren en andere Efteling-bewoners. Ook die worden in de wintermaanden verkocht op de Warme Winter Weide.



















