Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen deelt eerste ontwerp van nieuwe attractie: twee verschillende ritervaringen

Attractiepark Slagharen deelt voor het eerst een ontwerp van een nieuwe thrillride die komend voorjaar open moet gaan. Op de plek van de toren The Eagle wordt over een paar maanden een 30 meter hoge looping-frisbee in gebruik genomen, zoals Looopings afgelopen maand al kon melden. Vandaag maakt het Overijsselse pretpark bekend dat er twee verschillende ritervaringen komen.

Bezoekers kunnen zelf kiezen of ze alleen heen en weer schommelen of volledig over de kop gaan. Daarmee zou het "de eerste dual-experience-attractie van de regio" worden, met "zowel een spectaculaire over-de-kop-sensatie als een gezinsvriendelijk avontuur".

Men spreekt over "twee unieke belevingsniveaus". In de wachtrij kunnen bezoekers kiezen uit twee verschillende opties: 'swinging mode' voor gezinnen of 'full inversion mode' voor waaghalzen. Het concept doet denken aan de coaster YoY in Walibi Holland, bestaand uit de twee banen Thrill en Chill. Eén daarvan gaat over de kop, de ander niet.



Gamechanger

Dat idee gaat Slagharen ook omarmen. Directeur Sander de Haas noemt de toevoeging een "combinatie van hoogte, innovatie en storytelling". "Dit is een echte gamechanger", zegt hij. Het zou ook "de meest veelzijdige attractie in de geschiedenis van Slagharen" moeten worden.



Het attractietype, een discovery revolution 30 van de Italiaanse fabrikant Zamperla, staat nog nergens anders in de Benelux. Per uur kunnen circa 540 personen een ritje maken. Het ontwerp toont dat de attractie grotendeels wordt uitgevoerd in bruintinten, met een sheriffster als blikvanger.



Red Bandits Adventure

Over de naam en het thema zegt het park nog niets, behalve dat het decor zal aansluiten bij de sfeer van achtbaan Gold Rush en darkride Red Bandits Adventure. "Vanaf het moment dat bezoekers de wachtrij betreden, ontvouwt het verhaal zich en worden ze meegenomen in het avontuur dat ze hebben gekozen."



