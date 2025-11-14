Efteling

Video: tientallen Efteling-bewoners maken een uitstapje naar Roermond

VIDEO De bewoners van de Efteling hebben Brabant donderdagavond even verruild voor Limburg. Tijdens een speciale Efteling-avond in de populaire Designer Outlet Roermond kon het winkelende publiek kijken naar een parade met tientallen Efteling-figuren, net als vorig jaar. Op de achtergrond klonk een kerstmedley van Efteling-melodieën.

Opvallende nieuwkomers waren de piccolo's uit het Efteling Grand Hotel. Naast de piccolo's bestond de line-up dit keer uit Pardoes, Pardijn, Droomvlucht-elfjes, Roodkapje, zandkabouters, Max en Moritz, Raveleijn-ruiters, Fay de Fee, Assepoester, Bakker Krümel, Frau Schmetterling, Sprookjesboom-handpoppen van Heks en Wolf en de Gelaarsde Kat.

Verder waren er winterse steltlopers die we kennen van een oude entertainmentact: de Wervelende Winter Mirakels, die tussen 2016 en 2018 deel uitmaakten van de Winter Efteling. De stoet werd afgesloten door Sleuteliers met vaandels. Daarop prijkte de tekst "Discover Efteling World of Wonders, The Netherlands largest theme park resort".



Vuurwerk

Pardoes en Pardijn verzorgden ook een korte showmoment waarbij een grote kerstboom werd verlicht en vuurwerk de lucht in ging. Het evenement met de naam Turn on the Lights vond voor de tweede keer plaats. Vorig jaar waren ook Klaas Vaak, Fakir, De Heks van Vliegensvlug, de oma van Roodkapje en prinses Anura van Aquanura aanwezig.



Het drukbezochte Limburgse winkelcentrum, dat jaarlijks ruim acht miljoen bezoekers trekt, ging voor het tweede jaar een samenwerking aan met het Kaatsheuvelse sprookjespark. De rest van de kerstperiode wordt de Efteling volop gepromoot in de outlet, met fotopunten, parkmuziek en - vanaf 16.00 uur - een Efteling-lichtshow, die elk half uur te zien is.