Efteling

Efteling en Studio 100 kiezen omstreden presentatrice voor kerstshow: beschuldigd van wangedrag

VIDEO De grote kerstshow van de Efteling en Studio 100 wordt aan elkaar gepraat door Fenna Ramos, bekend als presentatrice van NPO Zappelin. Ramos kwam afgelopen zomer in het nieuws vanwege beschuldigingen van wangedrag. Ze zou tijdens een theatertour van haar kinderprogramma mensen hebben uitgescholden en gekleineerd.

Collega's klaagden over schreeuwen, snauwen, divagedrag en het niet nakomen van afspraken. "Ze maakt je af, kleineert.", schreef producent BazarMedia Productions in een mail aan omroep AvroTros, waarvoor de vrouw programma's maakte. "Gesprekken met haar maakten me misselijk en ziek." Er was naar verluidt sprake van een angstcultuur achter de schermen.

Naast medewerkers van het productiehuis wilden ook de medeproducent en regisseur niet meer met Ramos werken vanwege haar "onprofessionele en onvriendelijke houding". Naar aanleiding van de verhalen over ontoelaatbaar gedrag ging AvroTros het gesprek aan met de bekende Nederlander, die alle aantijgingen direct ontkende en een kort geding aanspande.



Samenwerking stopgezet

Het Zappelin-boegbeeld vond dat haar reputatie onterecht werd beschadigd. De rechter gaf haar ongelijk omdat de meldingen over grensoverschrijdend gedrag voldoende feitelijk onderbouwd konden worden. De samenwerking met AvroTros werd stopgezet, al beweerde haar advocaat dat Ramos daar zelf voor had gekozen.



Ondanks alle horrorverhalen krijgt de jeugdheldin een nieuwe kans: ze verschijnt komende maand op het podium bij de Gi-Ga Gantische Kerstshow in Ahoy, een productie van de Efteling en Studio 100. Dat nieuws mocht Ramos vandaag zelf bekendmaken op social media, waarin ze een filmpje plaatste met Roodkapje uit de Efteling en Studio 100-superheldin Mega Mindy.



Doornroosje

Ramos bleek zich nog niet helemaal ingelezen te hebben: op haar Instagram-account schreef ze zonder blikken of blozen dat niet Roodkapje, maar Doornroosje bij haar op bezoek was geweest. Roodkapje is te herkennen aan haar rode kapje. Doornroosje ligt honderd jaar te slapen in een kasteel. De Gi-Ga Gantische Kerstshow vindt drie keer plaats op zaterdag 20 en zondag 21 december.