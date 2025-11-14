Miniatur Wunderland Hamburg

Hackers stelen creditcardgegevens bij Miniatur Wunderland: tienduizenden bezoekers gewaarschuwd

De beroemde miniatuurwereld Miniatur Wunderland in Hamburg is slachtoffer geworden van een omvangrijke cyberaanval. Criminelen hebben maandenlang betalingsgegevens onderschept van bezoekers die online tickets kochten. Dat blijkt uit een waarschuwingsmail die de Duitse attractie deze week naar betrokkenen stuurde.

Volgens Miniatur Wunderland konden onbevoegden via geïnjecteerde malware meekijken met creditcardbetalingen in de ticketshop. De schadelijke code onderschepte de gegevens tijdens het betaalproces, nog vóór ze veilig bij de betaalprovider aankwamen. Het bedrijf benadrukt dat het zelf geen creditcardgegevens opslaat.

Het datalek betreft orders die tussen 6 juni 2025 en 22 augustus 2025 met creditcard zijn afgerekend. In die periode zijn mogelijk volledige kaartgegevens buitgemaakt, waaronder naam van de kaarthouder, kaartnummer, vervaldatum en CVV-code. Andere persoonsgegevens, zoals woonadres of e-mailadres, lijken niet gelekt te zijn.



Datamisbruik

Miniatur Wunderland heeft zo'n 35.000 mensen een waarschuwingsmail gestuurd. Dat aantal geeft weer hoeveel klanten in de risicoperiode met een creditcard hebben betaald, maar het zegt niet hoeveel personen daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden van datamisbruik.



De tip over de aanval kwam van een creditcardmaatschappij, waarna Miniatur Wunderland direct IT-specialisten inschakelde, de getroffen systemen isoleerde en de volledige infrastructuur binnen 72 uur verving. De politie en de Duitse privacytoezichthouder doen verder onderzoek.



Blokkeren

Bezoekers die in de genoemde periode met een creditcard betaalden, krijgen het dringende advies om hun kaart meteen te blokkeren en rekeningoverzichten extra goed in de gaten te houden. Verdachte afschrijvingen moeten direct worden gemeld. De geldigheid van reeds gekochte tickets verandert niet.