Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Van pretpark naar kermis: de afbraak van de klassieke attractie Super Nova

Gisteren, 19.33 uur

FOTO'S De klassieke attractie Super Nova verruilt een pretpark voor de kermiswereld. Na jarenlang in het Friese attractiepark Duinen Zathe gestaan te hebben, gaat de schommelende bank reizen op de Nederlandse kermis. Op foto's is te zien hoe het metershoge gevaarte van fabrikant Mondial Rides wordt afgebroken en getransporteerd.

De 32 jaar oude blikvanger is overgenomen door Boy Verbruggen. "Dat was-ie weer in Appelscha, gelukkig hebben we de foto's nog!", schrijft de nieuwe eigenaar bij een reportage op Facebook. Het gaat om een kermismodel dat tussen 1993 en 2006 al reisde in Europa.

Bij de herintroductie op de kermis wordt een nieuwe naam geïntroduceerd: Tiki-Wave. Duinen Zathe blijft niet met lege handen achter: er komt een vervanger, waarover binnenkort meer informatie bekend wordt. Het park in Appelscha is van eind oktober tot begin april gesloten.





















