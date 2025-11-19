Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

De Monorail van de Efteling rijdt weer, iets eerder dan verwacht

Vandaag, 16.18 uurBeeld: Niels Kooyman

FOTO'S Bezoekers van de Efteling kunnen weer een ritje maken in de Monorail van het Volk van Laaf. Dat is iets eerder dan aanvankelijk gepland: eigenlijk zou het transportmiddel in het Lavenlaar gesloten blijven tot eind november. De attractie sloot op maandag 8 september.

Over de heropening bestond aanvankelijk wat onduidelijkheid. De Monorail werd namelijk al op donderdag 13 november van de openbare onderhoudskalender gehaald. Het duurde echter tot maandag 17 november voordat het zogenoemde slakkenspoor daadwerkelijk operationeel was.

Dat is tien weken na de start van de opknapbeurt. Tijdens de sluiting lag de focus op het renoveren van het stationsgebouw en de verschillende huizen langs het monorailparcours. De bouwwerken stonden wekenlang in de steigers. Er was onder meer aandacht voor het stucwerk en de decors.









Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be