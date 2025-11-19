Efteling

De Monorail van de Efteling rijdt weer, iets eerder dan verwacht

FOTO'S Bezoekers van de Efteling kunnen weer een ritje maken in de Monorail van het Volk van Laaf. Dat is iets eerder dan aanvankelijk gepland: eigenlijk zou het transportmiddel in het Lavenlaar gesloten blijven tot eind november. De attractie sloot op maandag 8 september.

Over de heropening bestond aanvankelijk wat onduidelijkheid. De Monorail werd namelijk al op donderdag 13 november van de openbare onderhoudskalender gehaald. Het duurde echter tot maandag 17 november voordat het zogenoemde slakkenspoor daadwerkelijk operationeel was.

Dat is tien weken na de start van de opknapbeurt. Tijdens de sluiting lag de focus op het renoveren van het stationsgebouw en de verschillende huizen langs het monorailparcours. De bouwwerken stonden wekenlang in de steigers. Er was onder meer aandacht voor het stucwerk en de decors.



















