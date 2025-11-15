Leveranciers

Duitse achtbaanbouwer toont interactieve rollercoaster met looping: snelheid zelf bepalen

VIDEO De Duitse firma Maurer Rides heeft een opvallend nieuw achtbaanontwerp gepresenteerd, waarbij inzittenden zelf moeten zorgen voor genoeg snelheid om een looping te halen. Het bedrijf toont een interactieve rollercoaster van het type spike racing, met de slogan "master the loop".

Het gaat om een doorontwikkeling van het bestaande spike-concept, dat bekendstaat om de elektrische aandrijving en motoren in de voertuigen. Passagiers zitten op motorachtige stoelen en krijgen de opdracht om zo snel mogelijk te reageren als het licht bij de start op groen springt.

Daarna volgt een korte boostzone waarbij wederom op een knop gedrukt moet worden. Wie het juiste moment mist, haalt de looping mogelijk niet en rolt gecontroleerd terug. Lukt het wel, dan is de ronde een feit en telt de eindtijd mee voor een score. Daardoor wordt elke rit een soort vaardigheidstest.



75 kilometer per uur

Volgens Maurer is dit het eerste ontwerp waarbij een volledig rond element gecombineerd wordt met interactieve besturing. Een voorbeeldbaan is ongeveer 200 meter lang, 25 meter hoog en haalt een maximale snelheid van 75 kilometer per uur. Per uur zouden zo'n 360 personen kunnen instappen, verdeeld over drie voertuigen.



Het bedrijf toont in promotiemateriaal een minimalistisch station en een compacte lay-out met een grote looping als blikvanger. De stoelen hebben alleen een gordel. Hoewel Maurer het spike-model al jaren probeert te slijten, zijn er wereldwijd slechts enkele installaties te vinden. Met de toevoeging van een competitief element en een inversie hoopt de fabrikant het systeem aantrekkelijker te maken voor klanten.