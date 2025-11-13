Leveranciers

Amerikaanse attractiebouwer presenteert nieuw achtbaantype: de railryder

VIDEO De Amerikaanse attractiebouwer S&S Worldwide heeft een nieuw achtbaantype ontwikkeld: een familievriendelijke single-rail coaster met de naam railryder. Nadat het concept een jaar geleden werd gepresenteerd, is er nu een werkend prototype. Medewerkers, hun familieleden en buurtbewoners mochten onlangs een ritje maken op het terrein van de fabrikant.

Dat bevindt zich in de Amerikaanse staat Utah. Volgens S&S is de railryder geïnspireerd op de oude steeplechase-achtbanen van de verdwenen firma Arrow Dynamics, met losse karretjes in de vorm van paarden. De Amerikanen ontwikkelden een moderne variant met open voertuigen.

In een trein zitten de passagiers achter elkaar. S&S denkt dat het attractietype vooral geschikt is voor pretparken die op zoek zijn naar compacte, betaalbare achtbanen met een beperkte hoogte en toegankelijk karakter. De railryder zou ook geschikt zijn voor kleine kinderen en senioren.



Vekoma

S&S Worldwide bestaat sinds 1994 en is onderdeel van het Japanse concern Sansei Technologies, dat sinds 2016 ook de eigenaar is van de Nederlandse fabrikant Vekoma.



Voorbeelden van S&S-attracties in Europa zijn houten achtbaan Falken in het Deense Fårup Sommerland, hangende achtbaan Tranan in het Zweedse Skara Sommarland, reuzenschommel Uppswinget in het Zweedse Liseberg en verschillende lanceertorens, waaronder Space Shot in Walibi Holland.