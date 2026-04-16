Rechter wijst schuldige aan na bizar showongeluk in Europa-Park: boete voor directeur

De directeur van het externe bedrijf achter de ingestorte duikshow in Europa-Park is veroordeeld. Een Duitse rechter legde de man een boete op van negentig dagtarieven van 50 euro, in totaal 4500 euro. Hij werd schuldig bevonden aan acht gevallen van nalatigheid met lichamelijk letsel tot gevolg.

Daarmee is de heropende strafzaak rond het ongeluk van augustus 2023 voorlopig beslecht. Tijdens de voorstelling Retorno dos Piratas scheurde een waterbassin plotseling open, waarna meerdere duiktorens instortten. Zes artiesten en twee bezoekers raakten gewond.

De rechtszaak was in november 2025 al begonnen, maar moest opnieuw worden behandeld door de langdurige ziekte van de advocaat van de verdediging. Bij die eerste zitting had de verdachte al erkend dat er fouten waren gemaakt bij de opbouw. Zo waren er minder schroeven gebruikt dan voorgeschreven en ontbraken op sommige plekken ringen.



Deskundige

Ook was het bassin niet aan de grond vastgeschroefd, terwijl dat wel een eis van de fabrikant was. De rechtbank oordeelde nu dat juist die montagefouten het ongeval hebben veroorzaakt. Een deskundige stelde dat het bassin daardoor niet bestand was tegen de voortdurende belasting.



Omdat de constructie in het vaartraject van Atlantica SuperSplash stond, sloegen er steeds golven tegenaan. Dat leidde uiteindelijk tot een vermoeidheidsbreuk in de metalen platen, waarna de waterbak openscheurde. De veroordeelde verklaarde dat de show in Europa-Park al jaren op dezelfde manier werd opgebouwd en dat hij die werkwijze had overgenomen van een voorganger.



Bezwaar

Ook zei hij dat het park bezwaar had gemaakt tegen verankering in de bodem van het kunstmatige meer, uit vrees voor lekkage. De rechter ging daar niet in mee. Die stelde dat het de verantwoordelijkheid van het montagebedrijf was om de veiligheidsvoorschriften na te leven. De rechter sprak over "enorme fouten" bij de opbouw.



Tijdens het proces kwamen opnieuw ook vragen op over de rol van Europa-Park. Zo zou de politie pas via berichten in de media op de hoogte zijn geraakt van het incident. Daarnaast zou de plek van het ongeval al zijn opgeruimd voordat politie en justitie daarvoor toestemming hadden gegeven. Het vonnis is nog niet onherroepelijk.