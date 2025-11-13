Disneyland Paris

Internationale Disney-resorts presteren beter dankzij groei Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft een goed kwartaal achter de rug. Dat blijkt uit de nieuwste financiële resultaten van The Walt Disney Company, die vandaag worden gepubliceerd. De internationale parken en resorts van de Amerikaanse entertainmentgigant presteerden tussen eind juni en eind september aanzienlijk beter dan een jaar eerder, vooral dankzij groei in Parijs.

Volgens Disney kwamen er in het afgelopen kwartaal meer mensen naar Disneyland Paris en gaven bezoekers gemiddeld meer uit tijdens hun verblijf. Daardoor steeg de omzet van de internationale parken licht, van 1,136 miljard dollar in 2024 naar 1,167 miljard dollar in 2025. Ook de operationele winst nam toe: van 513 miljoen dollar naar 583 miljoen dollar.

Wel stegen de kosten, onder meer door het bouwen van nieuwe voorzieningen. Ondanks die hogere uitgaven leidde de stijgende belangstelling tot een hogere operationele winst voor de internationale parken als geheel. Disney doet geen uitspraken over de prestaties van afzonderlijke parken, maar benadrukt dat de internationale divisie profiteert van de toenemende populariteit van het Europese resort.



Shanghai

Men noemt Disneyland Paris expliciet als de belangrijkste reden voor de verbetering ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Toen lagen de resultaten lager door de impact van de Olympische Spelen in Parijs, waardoor het resort minder bezoekers trok. De internationale parken omvatten ook Shanghai Disney en Hong Kong Disneyland.



Disney verwacht dat de groei in Parijs volgend jaar doorzet. In het voorjaar van 2026 wordt het Walt Disney Studios Park hernoemd tot Disney Adventure World. Dan opent ook de uitbreiding World of Frozen. Volgens het moederbedrijf moeten deze vernieuwingen bijdragen aan hogere bezoekersaantallen en inkomsten in de tweede helft van het fiscale jaar, van april tot en met september.



