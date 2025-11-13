Efteling

Voor het eerst op Spotify: de muziek van de Efteling-attractie Fabula

De Efteling heeft de muziek van 4D-film Fabula online gezet. Tot nu toe was de volledige soundtrack van het filmavontuur uit 2019 nergens te vinden. Vanaf vandaag - bijna zes jaar na de opening - kunnen de verschillende instrumentale nummers beluisterd worden via Spotify en andere streamingdiensten.

Ze werden gecomponeerd door René Merkelbach, huiscomponist van het Kaatsheuvelse park, in samenwerking met de Britse filmproducent Aardman Animations. Het digitale album bestaat uit acht nummers van in totaal zo'n 22 minuten. De eekhoorn en de beer hebben ieder een eigen thema, die gaandeweg de film steeds meer samensmelten.

Nummer één, het algemene thema, kreeg de titel Fabula. De andere tracks heten De Wondergrot, Schuilen Voor De Storm, Savanne, Oceaan, Jungle, Nieuwe Vriendschap en Eind Goed, Al Goed. Ze beslaan de voorshow en de scènes van de hoofdshow.



The Bear and the Squirrel

Het langste nummer is Schuilen Voor De Storm, met een lengte van ruim acht minuten. Bijzonder aan Fabula is dat de film niet alleen in de Efteling te zien is: Aardman kreeg toestemming om de creatie ook aan andere pretparken en dierentuinen te slijten, via distributeur SimEx-Iwerks. De internationale naam luidt The Bear and the Squirrel 4D.



De Efteling spreekt over "filmische muziek" die de luisteraar meeneemt "door alle werelden uit de 4D-film". "Van de voorshow tot de hoofdshow en alles ertussenin. Een warme, meeslepende reis vol herkenbare thema's die het verhaal van Fabula compleet maken."