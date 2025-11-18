Efteling

Volop Efteling op RTL 4 in de kerstvakantie: Te Land, Ter Zee En In De Lucht én Grand Spectacle

De Efteling staat volop in de schijnwerpers op RTL 4 in de kerstvakantie. Zo krijgt de nieuwjaarsspecial van Te Land, Ter Zee En In De Lucht een vervolg. Op donderdag 1 januari 2026 wordt wederom een speciale editie van het amusementsprogramma uitgezonden. Daarnaast is het Efteling Grand Spectacle voor het eerst te zien op tv.

Te Land, Ter Zee En In De Lucht vindt doorgaans plaats in de Aquanura-vijver, maar voor een winterversie van de tv-show werd vorig jaar uitgeweken naar de Warme Winter Weide. Dat zal nu wederom het geval zijn. De opnames zijn op dinsdag 2 december, tussen 18.00 en 22.00 uur.

Aankomende kerstvakantie zendt men ook een andere Efteling-productie uit, blijkt uit de tv-gids voor de feestdagen. Op zaterdag 27 december is op RTL 4 de registratie van het Efteling Grand Spectacle te zien, de spektakelshow met vuurwerk, fonteinen, drones en bekende artiesten die plaatsvond op 18 september.



Videoland

Onder andere Guus Meeuwis, Davina Michelle, Paul de Leeuw, Flemming, Danny Vera, Jacqueline Govaert, Mart Hoogkamer en dj La Fuente traden op. De feestavond was bedoeld voor medewerkers en genodigden. Wie er niet bij was, kon de show tussen 27 september en 27 oktober terugkijken op Videoland, het streamingplatform van RTL.



Daar is het videoverslag inmiddels weer verdwenen. Nu weten we waarom: twee maanden later komt het Efteling-spektakel op tv. Door de show van Videoland te halen, krijgt de tv-première enige exclusiviteit. Wie het Grand Spectacle nog niet heeft gezien, kan op zaterdag 27 december - als het ware derde kerstdag - om 22.30 uur voor de buis gaan zitten.