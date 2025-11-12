Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo omarmt Dolfje Weerwolfje: boekpersonage krijgt eigen doolhof

VIDEO Dolfje Weerwolfje heeft voortaan zijn eigen doolhof in dierentuin Burgers' Zoo. Het Arnhemse dierenpark opende vandaag een kinderbeleving gebaseerd op het nieuwste boek van schrijver Paul van Loon, Weerwolfavonturen. De auteur was zelf aanwezig bij de officiële opening, samen met zijn hoofdpersoon.

In het Dolfje Weerwolfje Doolhof helpen jonge bezoekers de weerwolf uit de populaire boekenreeks om zijn gestolen dromen terug te vinden. Die zijn meegenomen door de droompakker, een mysterieus wezen dat een belangrijke rol speelt in het verhaal. Het doolhof bevindt zich in het Duistere Woud, een buitengebied van Burgers' Zoo.

Tijdens de opening las Van Loon voor uit zijn nieuwe boek en speelde hij een liedje op zijn gitaar. Het labyrint is gebouwd door de technische dienst van het dierenpark en had eerder verschillende thema's. Vorig jaar stond de beleving nog in het teken van bladsnijdermieren. Daarvoor was de walkthrough onderdeel van het evenement Fantastische Fabelwezens.



Wolvenverblijf

Burgers' Zoo en Van Loon werken al langer samen. De schrijver presenteerde eerder het boek Weerwolvenbos bij het wolvenverblijf van de dierentuin en baseerde zijn verhaal Wondernacht op het park. Ook in zijn serie De Leeuwenkuil speelt de Gelderse dierentuin een belangrijke rol. In maart was het park het decor van de Dolfje Weerwolfje Dag.