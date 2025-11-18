Walibi Holland

Kindergebied Walibi Holland krijgt grote make-over in 2026

FOTO'S Seizoen 2026 staat voor Walibi Holland in het teken van het opknappen van een bestaand parkdeel. Komend jaar ondergaat kindergebied Walibi Play Land een transformatie, melden ingewijden aan Looopings. Het is de laatste themazone in het pretpark die nog niet onder handen is genomen als onderdeel van het Festivalization-project.

Sinds 2018 komen de gebieden van Walibi Holland stapsgewijs aan de beurt voor make-overs, die dikwijls gepaard gaan met abstracte kunstwerken en graffiti. Zo werden achtereenvolgens al de Main Street, Wilderness, Speed Zone, Exotic, Zero Zone en Play Ground - voorheen W.A.B. Plaza - aangepakt. Kindergedeelte Walibi Play Land bleef vooralsnog onaangetast.

De attracties ogen daar nog steeds zoals in 2011, toen Walibi een thema introduceerde rond twee rivaliserende rockbands. Het concept sloeg niet aan en de meeste verwijzingen zijn in de loop der jaren verwijderd, maar dat geldt niet voor Walibi Play Land. Daar zijn de oude personages tot op de dag van vandaag te vinden in de vorm van beelden.



Kangoeroe

Ook de namen van de zes attracties verwijzen nog naar de verdwenen figuren: Squad's Stunt Flight, W.A.B. World Tour, Zenko's Graffiti Shuttle, Walibi's Fun Recorder, Fibi's Bubble Swirl en Haaz' Garage. In 2026 neemt de huidige mascotte van het park zijn intrek in Play Land: de kangoeroe Walibi, zoals we hem kennen sinds 2021.



Het gebied moet straks aanvoelen als het thuishonk van de kangoeroe, met verschillende verwijzingen naar het land Australië. Later wil men nog een eetgelegenheid toevoegen. Het bestaande horecapunt in het gebied, de in 2013 geopende Donut Factory, is al een tijdje dicht. Details ontbreken nog: een woordvoerder van Walibi kan het nieuws nog niet bevestigen.







