Parc Astérix Paris

Parc Astérix bouwt oosters hotel met rooftopbar: L'Odyssee krijgt vorm

Het nieuwe viersterrenhotel van Parc Astérix begint vorm te krijgen. Op dit moment telt het Franse pretpark drie themahotels: Les Trois Hiboux (1999), La Cité Suspendue (2018) en Les Quais de Lutèce (2020). In 2027 moet nummer vier opengaan, in oosterse sferen: L'Odyssee. De ruwbouw staat al grotendeels overeind, blijkt uit een actuele foto.

Daarop is de uiteindelijke vorm van het bouwwerk al te herkennen. L'Odyssee krijgt ongeveer driehonderd kamers, twee restaurants, twee bars - waaronder een rooftopbar - en een tuin met vier thema's: een Perzisch, Fenicisch, Egyptisch en Mesopotamisch gedeelte.

Voor de thematiek haalt men inspiratie uit stripalbum De Odyssee van Asterix (1980), waarin de Galliërs naar het Midden-Oosten gaan op zoek naar olie. Thierry Retif is verantwoordelijk voor het ontwerp. Hij werkte ook al aan de laatste twee hotels van Parc Astérix. Daarnaast was hij actief voor het historische themapark Puy du Fou.