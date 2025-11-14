Welkom!
Disneyland Paris

Video: videoprojecties transformeren Main Street in Disneyland Paris tot kerststraat

Vandaag, 13.23 uur

VIDEO Disneyland Paris zorgt deze winter voor extra kerstsfeer in Main Street U.S.A., de Victoriaanse winkelstraat bij de ingang van het Disneyland Park. Naast de gebruikelijke kerstdecoraties laten videoprojectoren de gebouwen in het themagebied na zonsondergang tot leven komen. De projectoren zijn begin dit jaar geïnstalleerd voor avondshow Disney Tales of Magic.

Nu worden ze ook gebruikt voor andere gelegenheden. Na Halloween kwamen er ook projecties die speciaal zijn ontwikkeld voor het kerstseizoen. Tijdens de kerstparade Mickey's Dazzling Christmas Parade, maar ook de rest van de avond, veranderen de gevels van gebouwen in geanimeerde decors vol lichtjes, silhouetten, figuren en kersttaferelen.

Veel vensters worden gebruikt voor een schaduwspel met dansende mensen, bewegende gordijnen en kerstbomen. Verder toont men bewegende sneeuwkristallen, fonkelende lichtjes, teksten en symbolen van bijvoorbeeld zuurstokken en peperkoekmannetjes op de façades.

Nepsneeuw
Bij de parade, die in het Frans Mickey et sa Parade Etincelante de Noël heet, volgen de projecties de wagens in de straat: elk segment heeft een eigen projectieshow. Wanneer meermaals per avond nepsneeuw naar beneden dwarrelt, zijn eveneens aangepaste animaties te zien. Kerstseizoen Disney Enchanted Christmas duurt tot en met 6 januari.



