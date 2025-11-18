Efteling

Efteling stopt met Nest-wakers: vanaf 2026 geen begeleiding meer in speeltuin

FOTO'S De Efteling stopt met het inzetten van toezichthouders in speelbos Nest. Sinds de opening in 2021 werd het speelgebied permanent bemand door één of meerdere Nest-wakers: medewerkers die activiteiten organiseren en kinderen helpen met spelen. In 2026, vijf jaar na de opening van Nest, vervalt die functie.

Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Na de jaarwisseling zullen er geen Nest-wakers meer verschijnen in de speeltuin. Dat heeft volgens de voorlichter te maken met verschuivingen op het gebied van de personeelsinzet bij attracties. "Vanaf 2026 richten we de dagelijkse bezetting op sommige plekken iets anders in", luidt de uitleg.

Eén van de veranderingen betreft het stoppen van de Nest-wakers. Het management acht het niet meer nodig om het speelbos permanent te monitoren of kinderen te helpen. Er zou geen sprake zijn van een bezuinigingsmaatregel. "Medewerkers worden alleen op een andere manier ingezet."



Beperking

Nest opende in 2021 als een inclusieve speeltuin voor jonge kinderen in het Ruigrijk. Het gebied werd ontworpen met speciale aandacht voor bezoekers met een beperking: bijna alle speelelementen zijn bruikbaar op verschillende hoogtes en het omliggende vlonderpad is volledig rolstoeltoegankelijk. Daarnaast beschikt het speelbos over een prikkelarme zone waar kinderen zich kunnen terugtrekken.



De thematiek verwijst naar Ruigrijk-attracties als Joris en de Draak, De Vliegende Hollander en Baron 1898. Daar is de muziek ook op gebaseerd. Nest-wakers dragen een samengeraapte uitdossing bestaand uit onder meer een safarihoed, een safarivest en - op de rug - een grote reddingsboei met veel groen en een knuffeldier.











