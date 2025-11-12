Welkom!
Efteling

Anderhalve week later dan gepland: Baron 1898 in de Efteling is weer open

Vandaag, 13.09 uurBeeld: @CoasterKeegan, @dickencorina

Baron 1898 in de Efteling rijdt eindelijk weer. De dive coaster was meer dan tien weken buiten gebruik vanwege groot onderhoud. Eigenlijk zou de sluiting twee maanden duren: van begin september tot eind oktober. De geplande openingsdatum - zaterdag 1 november - werd echter niet gehaald.

Pas anderhalve week later is de 30 meter hoge achtbaan weer toegankelijk. Gisteren kregen Efteling-bezoekers al hoop toen er voor het eerst sinds de start van de opknapbeurt weer testritten plaatsvonden. Vandaag werd de attractie rond 12.00 uur heropend voor publiek.

De wachttijd schoot vervolgens direct naar zo'n drie kwartier. Op dit moment bedraagt de wachttijd bij de Baron circa twintig minuten. Het is vandaag geen drukke dag in de Efteling: de langste wachttijd bedraagt momenteel veertig minuten, voor Danse Macabre.

Geschilderd
De Efteling heeft niet bekendgemaakt wat de vertraging precies veroorzaakt heeft. Een woordvoerder wilde eerder alleen kwijt dat de planning niet gehaald kon worden. Tijdens de sluitingsperiode zijn zowel de technische installaties als de decoraties gerenoveerd. Bovendien werd de volledige baan geschilderd, zodat de attractie weer oogt zoals bij de opening in 2015.

De werkzaamheden in het gebied zijn nog niet volledig afgerond. Komende zomer opent pal naast de schachttoren van Baron 1898 de nieuwe familieattractie Hooghmoed, met drie vrijevaltorens. Voor het thema wordt het achtergrondverhaal over mijnbaron Gustave Hooghmoed verder uitgediept, zodat een volwaardig themagebied ontstaat.

