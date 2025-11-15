Efteling

Scherpe kritiek op opvallende nieuwe rijkborden in de Efteling: 'Heel erg onnodig en overdadig'

AUDIO De opvallende nieuwe rijkborden in de Efteling roepen weerstand op bij prominente fans. Efteling-bezoekers komen sinds kort grote borden en vaandels tegen als ze door het attractiepark wandelen. Daarop staat welk parkdeel ze betreden: Fantasierijk, Marerijk, Reizenrijk, Ruigrijk of Anderrijk. In de bekende Efteling-podcast Kleine Boodschap wordt het initiatief deze week fel bekritiseerd.

Presentatoren Tim Hinssen en Paul Sprangers zeggen de logica achter het project niet te begrijpen, omdat er nauwelijks bezoekers zijn die zich bezighouden met in welke rijk welke attractie ligt. "Het is misschien een beetje een zelf gecreëerd of zelf gewenst probleem", aldus Sprangers, die spreekt over "een project vol vraagtekens". "Het voelt toch een beetje overbodig."

Hinssen dacht dat de Efteling juist meer wilde focussen op losse themagebieden rond attracties, zoals bij Max & Moritz, de Wereld van Sindbad, Danse Macabre, Baron 1898 en Raveleijn. "En terwijl je dat doet, ga je hier ineens extreem de nadruk leggen op die rijken." Dat leidt volgens de kenner in de praktijk alleen maar tot meer verwarring. "Wat wil je nou uitstralen?"



Pats-boem in de berm

De co-presentator is ook niet blij met de vorm. "Ik vind het heel erg onnodig en ook overdadig, van die enorme borden overal langs de kant van de weg." En de locaties? Vaandels staan volgens Hinssen "vaak op plekken waar de Efteling echt nog dat landschapspark was, met die mooie stukken groen". "En dan staan daar nu ineens, pats-boem in de berm, drie van die vaandels."



Zo duiken er op het pad tussen Kinderspoor en Kleuterhof plotseling drie vaandels op. "Met: dit is het Reizenrijk! Waarom? Nou en? Hoezo? Toch?" Sprangers: "Niemand die zich dat ooit heeft afgevraagd." Hinssen kan er met zijn pet niet bij. "De Efteling zegt zelf: we zijn een landschapspark met op verschillende plekken immersieve themagebieden. Waarom dan ineens dit?"



Zo onsubtiel

Sprangers ergert zich eveneens aan de uitvoering: geen vaandels van stof, maar "enorme metalen superstrakke platen, die daar aan die metalen constructie hangen". Hinssen: "Maar ook zo groot en zo onsubtiel, alsof ze de verkeerde schaal hebben gebruikt." Hij vraagt zich af hoeveel geld de Efteling hiervoor kwijt was.



"Dit moet toch tienduizenden euro's, zo niet tonnen gekost hebben, met ook nog eens al dat straatwerk en die funderingen en die elektra die erbij moest komen?" Het eindoordeel van Sprangers: deze vorm is simpelweg te lomp. "Het voelt zo tegenstrijdig met alles wat de Efteling de afgelopen jaren heeft geïntroduceerd", vult Hinssen aan, die liever had gezien dat de Efteling een voorbeeld had genomen aan Disneyland Paris.



Stijlvolle manier

Disney werkt met subtiele, thematische overgangen tussen verschillende gebieden, in plaats van palen met enorme metalen plakkaten. "Daar doen ze het iedere keer op een hele mooie, stijlvolle, thematische manier." De Efteling introduceerde de rijkenstructuur in 1999. Eerder werden de arealen aangeduid met windstreken: noord, oost, zuid en west.