Disneyland Paris

Stroomuitval in Disneyland Paris: plotseling is het hele park aardedonker

Vandaag, 09.16 uurBeeld: @laura_loves_disney_, @chasingchildhood

VIDEO Disneyland Paris zat dinsdagavond heel even volledig zonder stroom. Tijdens avondshow Disney Tales of Magic viel in het volledige Disneyland Park de elektriciteit uit. Een paar seconden lang was het overal aardedonker. Ook de muziek stopte abrubt.

Dat gebeurde zo'n veertien minuten na de start van het avondspektakel, bij de Lion King-scène. Kort daarna sprongen de lampen weer aan, zo is te zien op opmerkelijke videobeelden van toeschouwers. Na de stroomonderbreking werd de voorstelling echter niet meer opnieuw gestart.

Bezoekers verlieten het park vroegtijdig, rond 22.15 uur. In totaal duurt Disney Tales of Magic normaal gesproken ruim twintig minuten. De oorzaak van het voorval is niet bekendgemaakt. Voor zover bekend zorgde de storing verder niet voor grote problemen.



