Efteling-medewerker sleept attractiepark voor de rechter om werktijden

Een personeelslid van de Efteling is naar de rechter gestapt vanwege een conflict over werktijden. De werknemer, die al jarenlang bij het attractiepark in dienst is, wilde de werkweek aanpassen van 38 naar 32 uur, verspreid over vier dagen. Volgens de interne regels van de Efteling moet iemand met een contract van 32 uur echter vijf dagen per week beschikbaar zijn.

"We hebben meerdere gesprekken gevoerd om samen tot een oplossing te komen, maar dat is niet direct gelukt", vertelt een woordvoerder over de kwestie. Omdat eerder overleg tussen beide partijen niets opleverde, kwam het dinsdag tot een rechtszaak in Breda.

De rechter besloot de zitting te schorsen en riep de Efteling en de medewerker op om er samen uit te komen. Dat gebeurde uiteindelijk nog dezelfde ochtend, waardoor een uitspraak niet meer nodig was. Wat de precieze afspraken zijn, blijft vertrouwelijk. Een woordvoerder laat weten dat het geschil in goed overleg is opgelost.