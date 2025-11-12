Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Efteling-medewerker sleept attractiepark voor de rechter om werktijden

Vandaag, 09.37 uur

Een personeelslid van de Efteling is naar de rechter gestapt vanwege een conflict over werktijden. De werknemer, die al jarenlang bij het attractiepark in dienst is, wilde de werkweek aanpassen van 38 naar 32 uur, verspreid over vier dagen. Volgens de interne regels van de Efteling moet iemand met een contract van 32 uur echter vijf dagen per week beschikbaar zijn.

"We hebben meerdere gesprekken gevoerd om samen tot een oplossing te komen, maar dat is niet direct gelukt", vertelt een woordvoerder over de kwestie. Omdat eerder overleg tussen beide partijen niets opleverde, kwam het dinsdag tot een rechtszaak in Breda.

De rechter besloot de zitting te schorsen en riep de Efteling en de medewerker op om er samen uit te komen. Dat gebeurde uiteindelijk nog dezelfde ochtend, waardoor een uitspraak niet meer nodig was. Wat de precieze afspraken zijn, blijft vertrouwelijk. Een woordvoerder laat weten dat het geschil in goed overleg is opgelost.

Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be