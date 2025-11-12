Video: Pardijn danst op muziek van Engelbewaarder in vernieuwde Efteling-show

Efteling

VIDEO Efteling-personage Pardijn danst deze winter op de muziek van kroeghit Engelbewaarder. Het nummer is opgenomen in het repertoire van de zangshow Pardijns Meedein Festijn, te zien op een overdekt podium op de Warme Winter Weide. Ten opzichte van vorig jaar werd de operaproductie lichtjes vernieuwd.

Er kwamen enkele nieuwe nummers, waaronder dus Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Het feestlied wordt gekscherend aangekondigd als een aria van de zanger Marcus Amadeus Schuitmacher. Speciaal voor de ruim twintig minuten durende voorstelling kwam er wel een andere tekst: de hit kreeg een winters tintje.

Zo gaat het refrein nu als volgt: "Ik weet nu dat er een Meedein Festijn bestaat. Daar gaan we door, van 's morgens vroeg tot 's avond laat. Ik weet nu ook: Pardijns Meedein Festijn is dikke pret. Ja ik kan het weten, ik lig als laatste in m'n bed." In een andere scène springen de acteurs heen en weer als een knipoog naar feestklassieker Links Rechts van Snollebollekes.



Hofdame

Vanwege het hoge operagehalte kreeg Pardijns Meedein Festijn vorig jaar als kritiek ietwat pretentieus en hoogdravend te zijn. Dat heeft men dit jaar proberen te tackelen. De hoofdrollen zijn wederom weggelegd voor Tenor Dore Mifaso en Soremila de Sneeuwsopraan. Zij krijgen gezelschap van Prinses Pardijn en een hofdame.