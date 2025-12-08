Bobbejaanland

Bobbejaanland investeerde 1,5 miljoen euro in eerste winteropening: wat is er te doen?

VIDEO De allereerste winteropening van Bobbejaanland wordt direct groots aangepakt: het Vlaamse pretpark investeerde maar liefst 1,5 miljoen euro in de eerste editie van Bobbejaanland Wintert, zoals het evenement is genoemd. Tot begin januari zorgt men voor winterse shows en activiteiten in zes themagebieden, naast een groot deel van de reguliere attracties.

In minder dan drie weken tijd is Bobbejaanland getransformeerd van halloweenparadijs tot winterwonderland. Zo goed als het volledige park kreeg een winterse look, met achthonderd kerstbomen, zo'n 30 kilometer aan lichtslingers en vele honderdduizenden lampjes. Bestaande themazones kregen een nieuwe naam.

Het Bobbejaan Schoepenplein werd A Winter Welcome, Land of Legends werd Land of Fire and Ice, Adventure Valley werd Snow Valley, Desperado City werd Santa City en Mystery Bay werd Glacier Bay. Helemaal nieuw is Lake of Frost: op de grote vijver van Bobbejaanland drijft nu een gigantisch ponton met een gratis toegankelijke ijsbaan van 375 vierkante meter en een alpenhut van twee verdiepingen, gesponsord door biermerk Chouffe.



Vijver oversteken

Daar is het ook mogelijk om een hamerspel te spelen en snacks te bestellen. Voor het eerst in de geschiedenis kunnen bezoekers de vijver oversteken, via de pontons. Eén van de hoogtepunten op entertainmentgebied is een 45 minuten durende circusshow, te zien om 14.30 en 17.00 uur. 's Middags om 12.30 uur komt de Winter Parade voorbij.



Om 16.00 uur wordt de 14 meter hoge kerstboom in Santa City ontstoken, onder de noemer Christmas Tree Illumination. Het plein bij achtbaan Fury huisvest niet alleen het IJspaleis, een spiegeldoolhof, maar ook een avondshow met vuur en lasers: de Fire & Light Show. Verder laten de Ice King en Queen zich daar zien.



Kampvuur

Bij het kampvuur in Snow Valley zijn De Droomers van Droodal aanwezig. Daar kunnen eveneens marshmallows geroosterd worden. Naast achtbaan Speedy Bob verrees het huis van de Kerstman. Het cowboydorp ernaast is tijdelijk een Elfendorp, met winterse taferelen en een gratis schminkatelier.







In Glacier Bay is een grote bandenglijbaan te vinden, gesponsord door koekjesmerk Oreo. Daarnaast glijden er Ballonvaarders door het park en dragen mascottes Bobbie en Jody winterse kledij. De figuren zijn te ontmoeten in een nieuwe kiosk bij de ingang. De feeëriek verlichte passage erachter wordt Starlight Walk genoemd.



Revolution

De volgende attracties zijn open, mits de weersomstandigheden het toelaten: Fury, Sledge Hammer, Typhoon, Bootvaart, Revolution, Naga Bay, Banana Battle, Reuzenrad, King Kong, Dreamcatcher, Speedy Bob, Aztek Express, Horse Pedalo, Pony Ride, The El Paso Special, Bob Express en Kinderland. Het parkdeel Wondergarden, achter het entreeplein, is afgesloten.



Met de komst van Bobbejaanland Wintert gaat een langgekoesterde wens in vervulling, vertelde directeur Yves Peeters afgelopen zaterdag. Hij beloofde dat het niet zal blijven bij een eenmalig initiatief. "Bobbejaanland Wintert gaat groeien zoals Halloween zal groeien", aldus Peeters. Tegelijkertijd benadrukte hij dat Halloween - ondanks de investering in de winter - dit jaar geen slap aftreksel was: er opende een enorm spookhuis rond Paranormal Activity.



Videocompilatie

Het wintertarief ligt lager dan de reguliere ticketprijs: bezoekers zijn in de wintermaanden maximaal 34,90 euro per persoon kwijt in plaats van 46,90 euro. Op dit moment worden online kaarten verkocht vanaf 24,90 euro voor volwassenen. Nieuwsgierig naar het winterse aanbod? Looopings kan een videocompilatie van bijna vijftien minuten laten zien.