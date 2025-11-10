Efteling

Youtuber eet zichzelf ziek bij challenge in de Efteling: 10.000 calorieën op één dag

VIDEO Een populaire Vlaamse youtuber heeft geprobeerd om 10.000 calorieën te consumeren tijdens een dagje Efteling. Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid, was afgelopen week in het Kaatsheuvelse attractiepark, waar hij bleef slapen in het Efteling Grand Hotel. In een video van bijna zestien minuten laat hij zien hoe hij zo veel mogelijk snacks naar binnen werkt.

Drankjes worden niet meegerekend. En als de videomaker moet overgeven, moet hij de uitgekotste hoeveelheid calorieën opnieuw naar binnen werken. Vandergunst vertelt dat hij bij elke duizend calorieën "één van de tien rollercoasters in dit park" zal berijden. Dat is lastig, want de Efteling heeft maar zes achtbanen - of acht als je Joris en de Draak en Max & Moritz dubbel telt.

De uitdaging start bij het ontbijt in hotelrestaurant Brasserie 7, waar onder meer eggs benedict op het menu staat. Kort daarna bestelt de youtuber kibbeling met saus bij viskraam De Meermin, naast schommelschip de Halve Maen. In de wachtrij voor De Vliegende Hollander doet hij een poging om vóór het instappen twintig mini-donuts op te peuzelen.



Caloriebom

Vandergunst denkt "een caloriebom" in handen te hebben met een suikerspin, maar dat valt vies tegen: hij kan er slechts vierhonderd calorieën voor rekenen, gevolgd door vijfhonderd calorieën voor een Broodje Unox. Zwemmen in het hotelzwembad blijkt een goede manier om meer eetlust te creëren. 's Avonds dineert hij met zijn vriendin in Brasserie 7, waar hij de dag ook begon.



Daar worden onder meer burrata, steak tartaar en crème brûlée naar binnen gewerkt. Vandergunst houdt het aantal calorieën niet minutieus bij: hij gokt een hoop en rondt getallen graag naar boven af. Zo komt hij bij een geschatte eindscore van 6400 calorieën. Daarmee is de challenge, die afgelopen woensdag werd gefilmd, mislukt.



Allemaal dicht

"Ik kan nog eten, maar er is gewoon geen snack meer", zegt hij, klagend over de vroege sluitingstijd. Het dagje Efteling zelf viel verder ietwat tegen: Vandergunst vertelt dat hij al jaren niet in het park is geweest en zich verheugd had op "allemaal nieuwe shit". "En dat hebben we allemaal niet kunnen doen omdat het allemaal dicht was!"



Hij heeft een punt: woensdag waren maar liefst vijf attracties buiten gebruik, namelijk dive coaster Baron 1898, houten achtbaan Joris en de Draak, de Stoomtrein, de Monorail in het Volk van Laaf en bootjesmolen Sirocco. Overigens hield de youtuber zich niet overal aan de regels. Zo filmde hij met een selfie stick in de Python en zette hij een lamp aan in Vogel Rok.