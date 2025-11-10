Apenheul

Apenheul krijgt parkeerterrein in handen: einde aan jarenlange parkeerchaos

Apenheul gaat vanaf 2026 zelf het parkeren rond het dierenpark regelen. Met de gemeente Apeldoorn is vandaag officieel afgesproken dat het hoofdparkeerterrein aan het park wordt toegewezen. Dat gebeurt via een zogeheten erfpachtconstructie, wat betekent dat Apenheul het terrein voor een lange periode mag gebruiken en beheren.

Tot nu toe lag die taak bij het bedrijf Accres, dat in opdracht van de gemeente het verkeer in de omgeving moest zien te managen. Dat leidde jarenlang tot overlast in de wijk Berg en Bos, waar bewoners al vele jaren klaagden over auto's in de straten zodra de hoofdparkeerplaats volliep.

Volgens de gemeente biedt de overdracht aan Apenheul eindelijk een structurele oplossing. Omdat het dierenpark het parkeren straks volledig in eigen hand heeft, kan het sneller inspelen op topdrukte en bezoekersstromen beter sturen. Het terrein blijft toegankelijk voor alle bezoekers van natuurpark Berg en Bos, het Boschbad en andere voorzieningen.



Piekdagen

Apenheul gaat zelf afspraken maken met ondernemers in het gebied. Op piekdagen blijft de J.C. Wilslaan dienen als officiële overlooplocatie. De gemeente bepaalde eerder al dat de straat af en toe afgesloten mag worden om auto's op te vangen wanneer het hoofdterrein volstroomt. Het verkeer wordt daarbij zo geregeld dat er geen routes door de wijk worden geleid.



Aan de J.C. Wilslaan voert men vanaf januari nog werkzaamheden uit. In de bodem komt een natuurlijke filterlaag om vervuiling te voorkomen, de rijbaan wordt versmald en de fietspaden worden verbreed. Alles moet klaar zijn voor de start van het nieuwe Apenheul-seizoen in maart 2026. Overigens blijft de gemeente wel de eigenaar van het terrein.



Opluchting

Wethouder Anja Prins noemt de overeenkomst "een opluchting na jaren ploeteren". Ook Apenheul-directeur Roel Welsing is blij. Het wordt straks mogelijk om bezoekers bij de aankoop van hun entreekaart direct een parkeerticket aan te bieden. Tot nu toe was dat geen optie, omdat de parkeerplaats officieel niet bij het dierenpark hoorde.