Duinrell

Duinrell-geschiedenis op beeld: zeldzame video's tonen Kikkerachtbaan in de jaren negentig

VIDEO Duinrell sloopt deze week de iconische Kikkerachtbaan, maar hoe zag de attractie er tientallen jaren geleden uit? Na het officiële afscheid van de veertig jaar oude rollercoaster duiken nu bijzondere archiefbeelden op uit de beginjaren. De amateurvideo's geven een inkijkje in een stuk Duinrell-geschiedenis.

Ze werden in 1990, 1993 en 1994 gemaakt door bezoekers met een camcorder: Fritz Yung, Henny Stoffers en John Damen. Duinrell-fanaat Ronald Damen verzamelde het materiaal voor zijn Facebook-pagina Duinrell van Toen. Wie de films bekijkt, ontdekt dat er in de loop der jaren enkele subtiele veranderingen zijn doorgevoerd.

De opvallendste wijziging vond plaats bij het eerste karretje van de trein: de kikker had destijds nog een andere vorm, gebaseerd op het oude Duinrell-logo. Ook het kleurenschema van de trein was anders. Op het station prijkte de benaming Kikker8baan - met een getal in plaats van het woord 'acht' - en een beeltenis van de oude kikker.



Waterstralen

Verder konden bezoekers zich destijds vermaken met springende waterstralen naast de baan, in de volksmond Tjoep Tjoeps genoemd. Andere zaken zijn nooit veranderd, zoals de bosrijke omgeving, het kenmerkende geluid van de zoevende wagons, de enorme lengte van de trein en het opvallend lage hekwerk.