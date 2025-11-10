Plopsaland Resort Belgium

Attracties Plopsaland duiken op in nieuwe kerstfilm: trailer nu online

VIDEO Plopsaland Belgium speelt een opvallende rol in een nieuwe Franstalige kerstfilm. De trailer, die nu online staat, toont meerdere herkenbare plekken uit het Vlaamse attractiepark. Het gaat om een familiefilm die later dit jaar in de bioscoop verschijnt, met de titel À la Poursuite du Père Noël. De opnames in het pretpark in De Panne vonden in februari plaats.

In de ruim twee minuten durende trailer zijn verschillende locaties te herkennen. Zo passeren het interieur van het Plopsaland Theater Hotel en attracties als achtbaan Draconis, De Koffiekopjes, botsautopiste Scooter en de carrousel van Samson & Marie de revue. Ook het oude stationsgebouw van de Plopsa Express komt in beeld, een bouwwerk dat intussen is gesloopt voor een nieuw complex met een flying theater.

De film, die eerder de werktitel Cher Père Noël had, vertelt het verhaal van de 7-jarige Zoë. Ze wil de Kerstman opsporen nadat ze met kerst een verkeerd cadeau ontvangt. Daarvoor reist ze naar een fictief themapark dat duidelijk is gebaseerd op Plopsaland.



Internationale titel

De familiekomedie werd geregisseerd door James Huth, met rollen voor onder anderen Patrick Timsit, Isabelle Nanty en Théa de Boeck. Als internationale titel hanteert men de term Wanted Santa. À la Poursuite du Père Noël moet half december 2025 in de Waalse en Franse bioscopen verschijnen.