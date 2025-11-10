Europa-Park Resort

Europa-Park bereikt nieuwe mijlpaal: 150 miljoen bezoekers sinds opening

FOTO'S Europa-Park heeft vandaag een bijzondere grens gepasseerd. Maandag 10 november 2025 gaat de boeken in als de dag waarop het Duitse attractiepark de 150 miljoenste bezoeker verwelkomde sinds de opening in 1975. Het moment valt samen met het vijftigjarig bestaan van het park, dat dit jaar uitgebreid wordt gevierd.

De verrassing trof de Zwitserse familie Walser uit Basel, die bij de entree werd opgewacht met ballonnen, confetti en mascottes Ed en Edda, in hun oude outfits. Het gezin kreeg een uitgebreid cadeaupakket aangeboden, met onder meer voorrang bij attracties, een lunch in restaurant FoodLoop, gereserveerde plekken bij een show en een verblijf van twee nachten in een themahotel.

Volgens eigenaar en medeoprichter Roland Mack onderstreept de mijlpaal de groei van het park in de afgelopen decennia. Hij noemt de 150 miljoen bezoekers "een ongelooflijk teken van vertrouwen". "Sinds onze eerste gasten in 1975 hebben generaties hier onvergetelijke momenten beleefd."



Overgangsperiode

Europa-Park viert nog tot eind november het HalloWinter-seizoen, een overgangsperiode waarin Halloween langzaam plaatsmaakt voor winterdecoraties. Op zaterdag 29 november start de reguliere winteropenstelling, die duurt tot en met zondag 18 januari, met uitzondering van 24 en 25 december.







