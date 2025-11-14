Efteling

Foto's: wat is er deze winter te beleven op de Warme Winter Weide in de Efteling?

FOTO'S De Warme Winter Weide vormt ook dit jaar weer het hart van de Winter Efteling. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er wel enkele wijzigingen doorgevoerd op het winterse veld, gelegen in de buurt van Carnaval Festival-winkel Jokies Wereld. Een fotoreportage van Looopings laat zien wat er dit keer te beleven is in het gebied.

Net als voorheen kunnen bezoekers er eten, drinken, schaatsen, opwarmen bij een kampvuur, spellen spelen, entertainment bekijken, souvenirs shoppen en op de foto in winterse decors. In plaats van twee Vreugdevuren telt de Weide er nu één: het tweede kampvuur maakte plaats voor een overdekt podium.

Dat wordt gebruikt voor Pardijns Meedein Festijn. Waar eerder het podium te vinden was, heeft men nu de Wonder Winterboom opgetuigd. Vorig jaar stond de 9 meter hoge kerstboom nog naast Symbolica. Een kleinere kerstboom op de weide werd voorzien van speciale Efteling-hangers. De arrenslee van Pardoes is voortaan blauw in plaats van rood.



De Prinses op de Erwt

In een apart chalet worden Luville-miniaturen verkocht, bedoeld voor een kerstdorp in Efteling-stijl. Nieuwkomers zijn dit jaar Danse Macabre, Moeder Gijs, De Prinses op de Erwt, het Lurk en Limoenhuys, Laaf Luur en de reizigers van het Kinderspoor. Ter inspiratie is er een groot kerstdorp opgebouwd, met nagenoeg alle miniaturen die tot nu toe zijn uitgebracht.



Het winterse souveniraanbod werd verder aangevuld met enkele nieuwe items. Sneeuwpop Pjotr speelt wederom een belangrijke rol. Andere hoogtepunten zijn kersttruien in de stijl van Danse Macabre én een nieuwe Winter Efteling-pin, voor 8,50 euro. Daarop zien we een grote sneeuwbol.







Gladde Gooi

Opvallend genoeg ontbreken de sneeuwbollen deze winter in het park. Eerder stonden ze op het Ton van de Venplein en het Ruigrijkplein. De drie spellenkramen op de Warme Winter Weide heten Pinguïn Pret, Pjotrs Prijs Paleis en Gladde Gooi.



Op horecagebied kunnen bezoekers onder meer kiezen uit raclette, met brood of gepofte aardappel, en pretzelbites, met kaassaus en gebakken uitjes of Nutella en hazelnootkrokant. Waar vorig jaar nog worstenbroodjes verkrijgbaar waren, liggen nu kaneelbroodjes klaar.



Fata Morgana

De drie opties zijn Sprookjesbos met rode vruchtengelei, witte chocolade en fruitcrunch, Baron 1898 met karamel, Oreo-crumble, gouden parels en glitters en Fata Morgana met pistache, chocoladestrooisel en pistachecrunch. De twee mocktails Warme Winterglans en Sneeuwige Sprankeling kunnen tegen bijbetaling ook met een shotje alcohol gemaakt worden.



Warme Winterglans bestaat uit Coca-Cola Zero, kaneelsiroop, gedroogde sinaasappel en een kaneelstokje, terwijl Sneeuwige Sprankeling gemaakt wordt van Sprite, violetsiroop, vlierbloesemsiroop, blauwe bessen en witte suikerspin. Naast kartonnen bekers zijn er tegen bijbetaling herbruikbare plastic bekers. De Winter Efteling duurt nog tot en met zondag 1 februari.



























































































































































