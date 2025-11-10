Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Nieuwe foute kersttruien in de Efteling staan in het teken van Danse Macabre

Vandaag, 14.34 uurBeeld: @cindy_ve, @Eftelwesley

FOTO'S De kersttruien van de Efteling hebben dit jaar een griezelig tintje. Het attractiepark brengt 's winters steevast foute truien uit, gebaseerd op Efteling-figuren. Dit keer staat de winterse kledij in het teken van spookspektakel Danse Macabre. Er zijn twee verschillende varianten, allebei in grijstinten.

Ze kosten allebei 40 euro. Naast algemene motieven, Efteling-emblemen en Danse Macabre-symbolen zien we de monsterkat uit de attractie. Op één van de twee prijkt het zwarte katje met ogen in verschillende kleuren, de andere toont de onheilspellende monsterlijke uitvoering.

De truien zijn verkrijgbaar op de Warme Winter Weide: het winterse veld met kraampjes, een podium, een kampvuur en een schaatsbaan, gelegen tussen het Anton Pieckplein en Carnaval Festival. Het winterseizoen van de Efteling ging vandaag officieel van start. De Winter Efteling duurt nog tot en met zondag 1 februari.





Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be