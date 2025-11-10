Efteling

Nieuwe foute kersttruien in de Efteling staan in het teken van Danse Macabre

FOTO'S De kersttruien van de Efteling hebben dit jaar een griezelig tintje. Het attractiepark brengt 's winters steevast foute truien uit, gebaseerd op Efteling-figuren. Dit keer staat de winterse kledij in het teken van spookspektakel Danse Macabre. Er zijn twee verschillende varianten, allebei in grijstinten.

Ze kosten allebei 40 euro. Naast algemene motieven, Efteling-emblemen en Danse Macabre-symbolen zien we de monsterkat uit de attractie. Op één van de twee prijkt het zwarte katje met ogen in verschillende kleuren, de andere toont de onheilspellende monsterlijke uitvoering.

De truien zijn verkrijgbaar op de Warme Winter Weide: het winterse veld met kraampjes, een podium, een kampvuur en een schaatsbaan, gelegen tussen het Anton Pieckplein en Carnaval Festival. Het winterseizoen van de Efteling ging vandaag officieel van start. De Winter Efteling duurt nog tot en met zondag 1 februari.











