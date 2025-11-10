Paultons Park

Engels pretpark presenteert geanimeerde onride-video van nieuwe achtbaan Drakon

VIDEO Het Engelse attractiepark Paultons Park heeft een volledige onride-video gepubliceerd van Drakon, een nieuwe achtbaan die volgend jaar opent. In een 51 seconden durende digitale simulatie is voor het eerst te zien hoe een rit in de 23 meter hoge coaster zal verlopen. Drakon vormt vanaf mei 2026 het zwaartepunt van het nieuwe vikinggebied Valgard.

De attractie is een zogenoemde euro-fighter van de Duitse fabrikant Gerstlauer. Op de beelden valt de verticale lift meteen op, gevolgd door een steile drop en twee inversies: een step-up under flip en een zero-g stall. De baan wisselt hoge en lage secties af en kruist het traject van de bestaande bobsled coaster Cobra uit 2006, die inmiddels is omgedoopt tot Raven.

Paultons noemt Drakon de meest intensieve achtbaan uit de geschiedenis van het park. De rit wordt aangekleed met decoratie rondom Noorse legendes en vikingen. Valgard krijgt naast de coaster ook een speelgebied, een grote schommelattractie - een wild swing van ART Engineering, de eerste in het Verenigd Koninkrijk - en een restaurant.