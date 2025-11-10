Efteling

Efteling laat bezoekersaantallen weer slingeren: scherm toont interne cijfers

De actuele bezoekersaantallen van de Efteling liggen weer op straat. Afgelopen zomer kwam per ongeluk naar buiten hoeveel bezoekers het attractiepark op dagbasis verwelkomde. Die informatie wordt normaal gesproken nooit gedeeld met de buitenwereld. Destijds was een scherm in een kantoor van het Efteling Grand Hotel de boosdoener.

Die ruimte is al snel afgeschermd voor het publiek. Vandaag waren de bezoekerscijfers opnieuw zichtbaar, maar dan op een scherm in het operatorhok van wildwaterbaan Piraña. We zien dat de Efteling vandaag - maandag 10 november - 14.000 bezoekers verwachtte. Op het moment dat de foto werd genomen, waren er 10.000 binnen.

Dinsdag 11 november denkt de Efteling 15.000 bezoekers te kunnen ontvangen, gevolgd door 8000 op woensdag 12 november, 7000 op donderdag 13 november en opnieuw 8000 op vrijdag 14 november. Maandag en dinsdag zijn drukker omdat veel Belgische scholen vrij zijn vanwege Wapenstilstandsdag.



365 dagen per jaar

Het is op deze doordeweekse dagen buiten de vakantie uiteraard beduidend rustiger dan in juli, toen de vorige aantallen per abuis verraden werden. Toen trok men met gemak 20.000 bezoekers per dag. De Efteling is één van de weinige Europese pretparken die 365 dagen per jaar geopend zijn.



