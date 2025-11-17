Efteling

Video: Efteling komt met eigen versie van het Songfestival, inclusief Europapa

VIDEO De Efteling heeft nu een eigen Eurovisiesongfestival. Op het plein bij achtbaan Max & Moritz is deze winter een nieuwe muzikale show te zien, vol met Songfestivalhits: Het Anderberger Liederfestival. Bakker Krümel en Frau Schmetterling hebben daarvoor een heleboel artiesten uitgenodigd, maar helaas verloopt de zangwedstrijd niet zoals gehoopt.

Kwajongens Max en Moritz blijken ervoor gezorgd te hebben dat de uitnodigingen niet verstuurd zijn. Daarom zit er voor de twee presentatoren niets anders op dan zelf de microfoon te pakken en alle liedjes eigenhandig ten gehore te brengen. Om de verschillende dorpsbewoners overtuigend te spelen, wordt ook een graai gedaan in de verkleedkist.

In de dertig minuten durende productie krijgen toeschouwers een groot aantal Songfestivalklassiekers voorgeschoteld: Hemel & Aarde van Edsilia Rombley (1998), Ein Bißchen Frieden van Nicole Hohloch (1982), Volare van Domenico Modugno (1958), Waterloo van ABBA (1974), J'aime La Vie van Sandra Kim (1986), Dinge-dong van Teach-In (1975) en What's Another Year van Johnny Logan (1980).



Espresso Macchiato

De show eindigt met een medley bestaand uit Espresso Macchiato van Tommy Cash (2025), Arcade van Duncan Laurence (2019), Euphoria van Loreen (2012), Europapa van Joost Klein (2024), C'est La Vie van Claude (2025) en Amsterdam van Maggie MacNeal (1980), voor de gelegenheid getransformeerd tot Anderberg.



Krümel en Schmetterling kruipen onder meer in de huid van schoolmeester Lämpel, Frau Bolte en haar kippen - bekend van eetgelegenheid Frau Boltes Küche - en graanboer Fritz Mecke. Ook tijdens de optredens kunnen Max en Moritz het niet laten om roet in het eten te gooien. Zo klooien ze met het tempo van één van de nummers en zorgen ze voor het uitvallen van de stroom.



Weekenden

Het Anderberger Liederfestival is de winterse tegenhanger van de Anderberg Musikverein, de muzikale voorstelling die al jaren wordt opgevoerd in de zomermaanden. De nieuwe act is nog te zien in alle weekenden tot en met 1 februari, plus de volledige kerstvakantie. Er zijn vier shows per dag. De aanvangstijden staan in de Efteling-app.