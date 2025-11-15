Efteling

Nieuwe wintershow Efteling in première: De Man met de Toverlantaarn combineert zang, poppenspel en visuele effecten

VIDEO In de Efteling is vanaf vandaag een nieuwe wintershow te zien. Bezoekers kunnen in het Carrousel Theater kijken naar De Man met de Toverlantaarn, waarin zang, poppenspel en visuele effecten gecombineerd worden. Het verhaal gaat over de man Antonio, die met zijn toverlantaarn langs dorpen en steden trekt om mensen te vermaken.

De toverlantaarn was de voorloper van de diaprojector: een apparaat om doorzichtige afbeeldingen te kunnen projecteren, met een kaarsvlam als lichtbron. In de show zien we hoe Antonio verbannen wordt uit een dorp. Hij trekt vervolgens verder, om even later aan te kloppen bij het afgelegen huis van een houthakkersgezin.

Daar is de man des huizes vertrokken om een medicijn te halen voor zijn zieke zoon Igor, die met zijn moeder thuis achterbleef. Het jongetje wil alsmaar verhalen horen, maar zijn moeder is na verloop van tijd uitverteld. Ze maakt zich grote zorgen over haar man, die maar niet thuiskomt. Kijkers zien hoe hij gestrand is nadat een wiel van zijn kar brak.



Slee

Als Antonio bij het huis arriveert, kan hij de zoon vermaken met zijn toverlantaarn en zijn vertellingen. Wanneer het even later gaat sneeuwen, is dat een uitkomst voor de vader: na het verwijderen van de overige drie wielen, fungeert zijn kar als een slee. Zo komt hij toch op tijd thuis, waar de man met de toverlantaarn al verdwenen blijkt te zijn.



Voor de muzikale productie werden nostalgische prenten in Anton Pieck-stijl op indrukwekkende wijze geanimeerd, waardoor de videoprojecties daadwerkelijk afkomstig lijken te zijn uit een ouderwetse toverlantaarn. "De man met de toverlantaarn kan toveren met licht", aldus de Efteling.



Weekenden

Het idee is dat toeschouwers "letterlijk de beelden van de toverlantaarn instappen". De voorstelling is nog de hele Winter Efteling te zien, in alle weekenden en tijdens de volledige kerstvakantie. De aanvangstijden zijn te vinden op een bord bij het theater en in de Efteling-app.