Disneyland Paris

Video: Goofy verrast bezoekers Disneyland Paris met K3-dansje van Oya Lélé

VIDEO Goofy kent zijn klassiekers. Het bekende Disney-figuur kreeg onlangs de lachers op zijn hand door een K3-dansje te doen. In een TikTok-filmpje is te zien hoe het personage samen met een bezoeker van Disneyland Paris moeiteloos de danspasjes van de K3-hit Oya Lélé uit 2003 doet. De beelden zijn al meer dan 40.000 keer bekeken.

"Deze kan van de bucketlist", schrijft de maker erbij. "Dansen in Disneyland met Goofy." Het valt kijkers op dat de mascotte het lied én het dansje opvallend goed lijkt te kennen. In de commentaren regent het dan ook complimenten voor de Disney-acteur in het pak.

De berichten variëren van "Hoe geweldig is dit?" tot "Dit is mijn droom". "Kathleen Aerts als Goofy, of wat?", grapt iemand in de reacties. "The crossover I didn't know I needed", valt er ook te lezen. "Daar zit iemand van België of Nederland in!", concludeert een kijker. "Dat kan niet anders. Dat dansje ging te soepel."