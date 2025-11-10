Efteling

De Efteling opent op 1 december een nostalgisch postkantoor

VIDEO In de Efteling is vanaf maandag 1 december een echt postkantoor te vinden. Op het Anton Pieckplein verschijnt een nostalgisch posthuisje. Bezoekers krijgen hier in de weekenden en tijdens de kerstvakantie de kans om een gratis kaartje te schrijven én direct te versturen. De Efteling verzorgt dit jaar de Decemberzegels van PostNL.

Die zijn vanaf vandaag te koop, bij alle PostNL-verkooppunten én bij verschillende souvenirwinkels in het attractiepark. Ze werden ontworpen door Efteling-hoofdontwerper Sander de Bruijn. De samenwerking met het postbedrijf leidt dus ook tot de komst van een postkantoor in de Efteling, over een paar weken.

Men spreekt over een "charmant posthuisje in nostalgische stijl". Naast het versturen van kaarten aan de eigen kring wordt het ook mogelijk om een kaart te schrijven via het Nationaal Ouderenfonds of het Oranje Fonds, voor iemand die extra aandacht of een compliment verdient.



Droom die uitkomt

Het postkantoor blijft in ieder geval de hele Winter Efteling open. De Bruijn noemt het ontwerpen van de tien verschillende postzegels "enorm bijzonder" en "een droom die uitkomt". "Ik hoop dat de sprookjesachtige zegels inspireren om wat vaker het contact te maken door een kaartje te sturen. Ook ná de feestdagen."