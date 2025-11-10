Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

De Efteling opent op 1 december een nostalgisch postkantoor

Vandaag, 10.40 uur

VIDEO In de Efteling is vanaf maandag 1 december een echt postkantoor te vinden. Op het Anton Pieckplein verschijnt een nostalgisch posthuisje. Bezoekers krijgen hier in de weekenden en tijdens de kerstvakantie de kans om een gratis kaartje te schrijven én direct te versturen. De Efteling verzorgt dit jaar de Decemberzegels van PostNL.

Die zijn vanaf vandaag te koop, bij alle PostNL-verkooppunten én bij verschillende souvenirwinkels in het attractiepark. Ze werden ontworpen door Efteling-hoofdontwerper Sander de Bruijn. De samenwerking met het postbedrijf leidt dus ook tot de komst van een postkantoor in de Efteling, over een paar weken.

Men spreekt over een "charmant posthuisje in nostalgische stijl". Naast het versturen van kaarten aan de eigen kring wordt het ook mogelijk om een kaart te schrijven via het Nationaal Ouderenfonds of het Oranje Fonds, voor iemand die extra aandacht of een compliment verdient.

Droom die uitkomt
Het postkantoor blijft in ieder geval de hele Winter Efteling open. De Bruijn noemt het ontwerpen van de tien verschillende postzegels "enorm bijzonder" en "een droom die uitkomt". "Ik hoop dat de sprookjesachtige zegels inspireren om wat vaker het contact te maken door een kaartje te sturen. Ook ná de feestdagen."



Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be