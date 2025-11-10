Efteling

Efteling verwijst op winterplattegrond naar nieuwe attractie Hooghmoed: 'Free Fall Towers'

FOTO'S De nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed wordt vanaf vandaag vermeld op de parkplattegrond. In de zomer van 2026 openen naast achtbaan Baron 1898 drie vrijevaltorens voor families. Op dit moment werkt men aan de fundering. Op de winterse versie van de kaart prijkt het logo van de toevoeging, dat we nog niet eerder hebben gezien.

Hooghmoed staat zowel op de grote plattegrondborden in het park als in de papieren versie, die vanaf deze week wordt uitgedeeld aan bezoekers. Voor het logo werd het lettertype Kaikoura gebruikt, dat we kennen van de Baron. Boven de naam staat een sierlijk ornament met vlammen, een verwijzing naar het thema schoorsteenvegers.

Waar Baron 1898 in het logo aangeduid wordt als 'Dive Coaster', zien we hier de term 'Free Fall Towers'. "Zomer 2026", staat eronder. Hooghmoed komt uit de fabriek van de Duitse attractiebouwer Zierer. Vergelijkbare torens staan al in drie Nederlandse pretparken: Drievliet, Plopsa Indoor Coevorden en Bommelwereld.



















Baron 1898



