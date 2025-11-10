Efteling

Geen tickets meer verkrijgbaar voor oud en nieuw in de Efteling

Het nieuwjaarsfeest in de Efteling zit vol. Hoewel de ticketverkoop voor het evenement op oudejaarsavond dit jaar opvallend laat van start ging, op woensdag 22 oktober, zijn de entreebewijzen eerder uitverkocht dan vorig jaar. Voordelige toegangskaarten voor abonnementhouders waren al vrij snel niet meer beschikbaar.

Nu zijn ook de reguliere tickets op, zo valt te lezen op de Efteling-website. Daar kunnen geïnteresseerden zich inschrijven om per mail als eerste op de hoogte gehouden te worden over de kaartverkoop voor oud en nieuw in 2026. "Volgend jaar erbij zijn?", staat er. "Schrijf je hieronder in voor een seintje zodra de ticketverkoop voor 2026 start."

Het evenement start op woensdag 31 december om 19.00 uur. Kaarten kostten 58 euro, inclusief parkeren, een blikje champagne en een oliebol. Abonnees waren 43,50 euro kwijt. Het entertainmentprogramma moet nog bekendgemaakt worden. Wel is al duidelijk dat er wederom twee identieke vuurwerkshows komen: bij de Gondoletta en bij Aquanura.