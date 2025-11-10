Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Geen tickets meer verkrijgbaar voor oud en nieuw in de Efteling

Vandaag, 13.09 uur

Het nieuwjaarsfeest in de Efteling zit vol. Hoewel de ticketverkoop voor het evenement op oudejaarsavond dit jaar opvallend laat van start ging, op woensdag 22 oktober, zijn de entreebewijzen eerder uitverkocht dan vorig jaar. Voordelige toegangskaarten voor abonnementhouders waren al vrij snel niet meer beschikbaar.

Nu zijn ook de reguliere tickets op, zo valt te lezen op de Efteling-website. Daar kunnen geïnteresseerden zich inschrijven om per mail als eerste op de hoogte gehouden te worden over de kaartverkoop voor oud en nieuw in 2026. "Volgend jaar erbij zijn?", staat er. "Schrijf je hieronder in voor een seintje zodra de ticketverkoop voor 2026 start."

Het evenement start op woensdag 31 december om 19.00 uur. Kaarten kostten 58 euro, inclusief parkeren, een blikje champagne en een oliebol. Abonnees waren 43,50 euro kwijt. Het entertainmentprogramma moet nog bekendgemaakt worden. Wel is al duidelijk dat er wederom twee identieke vuurwerkshows komen: bij de Gondoletta en bij Aquanura.

Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be