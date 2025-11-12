Welkom!
Attractiepark Toverland

Toverland sponsort groot paardensportevenement in Maastricht

Vandaag, 13.49 uur

Attractiepark Toverland heeft dit jaar voor het eerst een paardensportevenement gesponsord. Het Limburgse pretpark was naamgever van de Toverland Jimmy Cup tijdens Jumping Indoor Maastricht, een internationaal concours dat afgelopen weekend plaatsvond in het MECC Maastricht.

Tijdens de Toverland Jimmy Cup op zaterdag 8 november namen dertig jonge ponyruiters het tegen elkaar op in een springwedstrijd. De 10-jarige Scarlett van Werkhoven ging er met de winst vandoor, dankzij een foutloze en snelle barragerit. Ze kreeg als hoofdprijs een gezinsjaarabonnement voor Toverland.

De nummers twee en drie ontvingen vijf entreetickets, terwijl de overige finalisten een souvenirpakket mee naar huis namen. Het attractiepark was niet eerder bij het evenement betrokken. "We vinden het belangrijk om initiatieven te steunen die bijdragen aan gelukservaringen of de ontwikkeling van kinderen", laat hij weten.

Toos en Morrel
"Daarnaast voelen we ons verbonden met Limburg en dragen we graag bij aan evenementen die bijzondere momenten voor kinderen creëren." Jumping Indoor Maastricht trok dit jaar zo'n 25.000 bezoekers. Tijdens de kindermiddag waren ook Toverland-mascottes Toos en Morrel aanwezig voor meet-and-greets.

Scholieren die eerder in de week deelnamen aan een speciale kennismakingsdag met de paardensport kregen een Toverland-puzzelboekje mee naar huis. Het sponsorinitiatief past volgens Toverland in een bredere maatschappelijke betrokkenheid. Eerder werkte het park samen met onder meer Make-A-Wish, Villa Pardoes, Stichting Leergeld en Stichting Jade.

