Efteling

Efteling presenteert nieuwe wintershow op Anton Pieckplein: Hollandse hits in oude carrousel

VIDEO Het Anton Pieckplein speelt dit jaar een belangrijke rol tijdens de Winter Efteling. Met nieuw entertainment, een kampvuur en een spellenkraam zet de Efteling het nostalgische plein extra in de schijnwerpers in de winterperiode. Hoogtepunt is de muzikale act Carolling Carousel, waarbij drie zangers Hollandse liedjes zingen in en rond de bekende Anton Pieckcarrousel.

De draaimolen, die naar schatting 125 jaar oud is, vormt het decor van een oud-Hollandse zangshow van ruim een half uur. Het repertoire van het trio bestaat uit een combinatie van klassiekers uit het verleden en hits van nu. De nummers werden uitgevoerd in de stijl van een draaiorgel. Tijdens de act is de carrousel gewoon geopend voor publiek.

Bezoekers horen in de eerste helft achtereenvolgens de Efteling-parkmuziek, Draaien van Johnny Jordaan, De Mallemolen van Heddy Lester, Malle Babbe van Rob de Nijs, Heb Je Even Voor Mij van Frans Bauer, M'n Opa van Hetty Blok en Leen Jongewaard, In Een Rijtuigje van Leen Jongewaard en Wim Sonneveld, De Twips van Carla Lipp en Toveren van Herman van Veen.



André Hazes jr.

Het tweede deel bestaat uit Ik Ben Blij Dat Ik Je Niet Vergeten Ben van Joost Nuissl, Zing Vecht Huil Bid Lach Werk En Bewonder van Ramses Shaffy, Opzij van Herman van Veen, Iedereen Is Van De Wereld van The Scene, Leef van André Hazes jr., de tune van Efteling-theatershow Caro, Avond van Boudewijn de Groot, Omarm Me van Bløf, Als De Morgen Is Gekomen van Jan Smit en Terug In De Tijd van Yves Berendse.



De Anton Pieckcarrousel is één van de oudste attracties van de Efteling. De draaimolen werd rond 1900 gebouwd en in 1954 door de Efteling aangekocht op initiatief van de naamgever. Na een grondige restauratie, waarbij Pieck het huidige kleurgebruik, de kenmerkende decoraties en de pierrot op het dak ontwierp, opende de carrousel in 1955. Centraal in de molen staat draaiorgel De Pelikaan, dat tijdens de voorstelling uit staat: de showmuziek komt uit speakers.



Uyt den Losse Pols

Ook nieuw op het Pieckplein is het oud-Hollandse kermisspel Uyt den Losse Pols, waarbij deelnemers ringen over de halzen van glazen flessen moeten gooien om prijzen te winnen. Daarnaast staan twee blokhutten met souvenirs en worstenbroodjes van de Brabantse bakkerij Keilekker. Het besneeuwde plein biedt volgens de Efteling "het echte Winter Efteling-gevoel".