Video: Efteling installeert nieuwe lichtshow bij de Python

VIDEO De Efteling heeft de start van het winterseizoen aangegrepen om de Python te voorzien van een nieuwe lichtshow. Terwijl treinen door de 750 meter lange baan razen, zijn na zonsondergang op verschillende plekken speciale lichteffecten zichtbaar. Het gaat om draaiende witte patronen met bolletjes.

De verlichting is zo geprogrammeerd dat de patronen de treinen volgen: vanaf de afdaling richting de eerste looping tot aan de remmen. Daarnaast is er een felle lichtbundel die door de twee kurkentrekkers heen schijnt, terwijl de passagiers eromheen draaien.

Verder is sprake van een doorlopende lichtanimatie bij de bocht na de kettinglift. De 29 meter hoge Python blijft open tijdens de Winter Efteling zolang de weersomstandigheden het toelaten: er staat geen onderhoud op de planning. Wel wil men binnen afzienbare tijd een derde trein introduceren, om de capaciteit te verhogen.