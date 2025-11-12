Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Video: Efteling installeert nieuwe lichtshow bij de Python

Vandaag, 16.07 uur

VIDEO De Efteling heeft de start van het winterseizoen aangegrepen om de Python te voorzien van een nieuwe lichtshow. Terwijl treinen door de 750 meter lange baan razen, zijn na zonsondergang op verschillende plekken speciale lichteffecten zichtbaar. Het gaat om draaiende witte patronen met bolletjes.

De verlichting is zo geprogrammeerd dat de patronen de treinen volgen: vanaf de afdaling richting de eerste looping tot aan de remmen. Daarnaast is er een felle lichtbundel die door de twee kurkentrekkers heen schijnt, terwijl de passagiers eromheen draaien.

Verder is sprake van een doorlopende lichtanimatie bij de bocht na de kettinglift. De 29 meter hoge Python blijft open tijdens de Winter Efteling zolang de weersomstandigheden het toelaten: er staat geen onderhoud op de planning. Wel wil men binnen afzienbare tijd een derde trein introduceren, om de capaciteit te verhogen.



Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be