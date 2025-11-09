Welkom!
Looopings

Exclusieve Looopings-producten van Efteling-beurs nu online beschikbaar: beperkte oplage

Vandaag, 10.15 uur

FOTO'S Dit is je laatste kans om exclusieve Looopings-producten aan te schaffen, ontwikkeld voor de Efteling en Anton Pieck Verzamelbeurs in Drunen. Bezoekers van de drukbezochte Efteling-beurs kregen vorige maand de kans om een nieuwe Looopings-pin, een nieuwe Looopings-magneet en een allereerste Looopings-embleem mee naar huis te nemen.

Het grootste gedeelte van de oplage is verkocht. Voor wie misgegrepen heeft, staat de restvoorraad nu online. Bestellen kan - zolang de voorraad strekt - via de webshop van Pretparkwinkel.nl. Het gaat om drie verschillende items, waaronder de Paddestoooel Pin. Daarvan zijn er slechts tweehonderd gemaakt.

Denk je aan sprookjes in Kaatsheuvel, dan denk je aan de muzikale paddenstoelen. Ontwerper Vincent Keuchen liet zich inspireren door dit ultieme icoon: een herkenbare rood-met-witte-stippen-zwam, maar wel met een twist. In plaats van witte stippen zien we hier Looopings-symbolen.

Magneet
Hetzelfde ontwerp is er ook als een magneet. Verder kwam er goed nieuws voor iedereen met een carnavalskostuum, festivaloutfit of kledingstuk dat wel wat extra flair kan gebruiken, dankzij het allereerste Looopings-embleem. De patch met het bekende trio van o's - het iconische Looopings-beeldmerk - is geschikt om te naaien of te strijken op bijvoorbeeld jassen, rugzakken, petten of uniformen.



