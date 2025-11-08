Europa-Park Resort

Film met Europa-Park-mascottes draait nu ook in Walt Disney World en Universal

VIDEO De animatiefilm met de mascottes van Europa-Park is uitgebracht in de Verenigde Staten. Sinds vrijdag kunnen Amerikaanse bioscoopbezoekers kennismaken met de muizen Ed en Edda, die al decennialang de gezichten zijn van het Zuid-Duitse attractiepark. Dit jaar spelen ze de hoofdrol in hun eerste volwaardige speelfilm: Grand Prix of Europe.

Opvallend genoeg wordt de film zelfs vertoond in Walt Disney World én de Universal-resorts. In Walt Disney World, gelegen in de Amerikaanse staat Florida, draait de Europa-Park-productie in de AMC-bioscoop van uitgaansgebied Disney Springs. Er zijn de komende week meerdere vertoningen per dag.

Bezoekers van Universal Orlando Resort in Florida krijgen de kans om Grand Prix of Europe te zien in de bioscoop Universal Cinemark, onderdeel van de entertainmentzone Universal CityWalk. Wie een bezoek brengt aan Universal Studios Hollywood in Californië, kan terecht bij filmtheater Universal Cinema AMC - op loopafstand van het wereldberoemde pretpark.



New York

Europa-Park-directeur en filmproducent Michael Mack is apetrots dat zijn geesteskind het heeft geschopt tot Disney World en de Universal-resorts, meldt hij op X. "Het is de dag van de première in de VS! Grand Prix of Europe is nu landelijk te zien, inclusief Disney Springs, Universal CityWalk en New York. Wat een enorme stap om Ed en Edda en de verhalen van Mack Magic voor het eerst het Amerikaanse publiek te zien bereiken!"



De Amerikaanse release werd twee keer uitgesteld: aanvankelijk stond de film gepland voor 29 augustus, daarna verplaatste men de première naar 22 augustus. In de Engelstalige versie zijn de stemmen ingesproken door Hayley Atwell, Gemma Arterton, Thomas Brodie-Sangster, Lenny Henry, David Menkin en Colin McFarlane.



Recensies

Ondanks wat guerrillamarketing deed de film het in Nederland niet al te best: minder dan een maand na de release staat Grand Prix of Europe in ons land al niet meer in de top dertig van best bezochte films. De productie, waarin muis Edda de kans krijgt om haar droom te verwezenlijken en autocoureur te worden, kreeg de afgelopen maanden overwegend negatieve recensies.