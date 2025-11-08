Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Diergaarde Blijdorp krijgt voor het eerst in 170 jaar een vrouwelijke directeur, afkomstig van Landal

Diergaarde Blijdorp heeft een nieuwe algemeen directeur gevonden. Vanaf 1 februari 2026 neemt Belinde Bakker de leiding over van de Rotterdamse dierentuin. Het is voor het eerst sinds de oprichting - 170 jaar geleden - dat Blijdorp een vrouw aan het roer krijgt.

Ze is afkomstig van Landal, voorheen Landal GreenParks, waar ze ontwikkelingsdirecteur was. De raad van toezicht, die na de zomer startte met de zoektocht, zegt dat Bakker vooral opviel door "haar visie, haar verbindende leiderschapsstijl en haar enthousiasme". Eerder werkte ze onder andere voor Schiphol en vastgoedbedrijf Wereldhave.

Rotterdam kent ze goed: Bakker studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. Volgens Blijdorp sluit haar brede ervaring goed aan bij de uitdagingen waar een moderne dierentuin voor staat. In een toelichting zegt Bakker dat Blijdorp voor haar "alles samenbrengt waar ze in gelooft: natuur, beleving en vernieuwing".



Tweekoppige directie

De raad van toezicht noemt haar achtergrond in strategische groei en complexe organisaties een belangrijke reden voor haar benoeming. Tot Bakker officieel begint, blijft Ron Voskuilen aan als interim-directeur. Interim financieel directeur Toine Linders blijft zeker tot in het derde kwartaal van 2026 in functie. Daarna moet een vaste financieel directeur worden aangesteld, waarmee Blijdorp overstapt naar een tweekoppige directie.



Het vertrek van Bakkers voorganger verliep minder soepel. Erik Zevenbergen stond Blijdorp bijna acht jaar aan het hoofd, maar zag de dierentuin in die periode in steeds zwaarder weer belanden. Onder zijn leiding verschoof de koers radicaal richting natuurherstel, met minder dieren en meer nadruk op bewustwording. Die strategie kreeg veel kritiek van vaste bezoekers en sloeg financieel niet goed aan.



Vertrouwen weg

Het aantal bezoekers daalde, bouwprojecten liepen vast en het park raakte de koppositie in Nederland kwijt. In 2024 noteerde Blijdorp zelfs een verlies van ruim 5,4 miljoen euro. Officieel zou Zevenbergen op 1 september 2025 afscheid nemen, maar achter de schermen was het vertrouwen al eerder weg. Uit het jaarverslag bleek dat hij per 1 mei was vertrokken en vervangen door interimmer Voskuilen.



De nood was hoog: Blijdorp kampte met flinke verliezen, oplopende kosten en een negatief vooruitzicht voor 2025. Volgens Voskuilen stond de dierentuin op het randje van een faillissement en was er dringend behoefte aan strak financieel beheer en nieuwe inkomstenbronnen. Tegen die achtergrond moet de komst van Bakker de broodnodige verbeteringen gaan bieden.