Bobbejaanland

Video: iedereen in Bobbejaanland draagt dezelfde rugzak

VIDEO Wat hebben Bobbejaanland-bezoekers toch met een Basic-Fit-rugzak? Een komische TikTok-video laat zien hoe gigantisch veel bezoekers van 't plezantste land rondlopen met precies dezelfde tas: overal duiken dezelfde rugzakken op, alsof er sprake is van een tassenepidemie of een geheime dresscode.

Gebruiker Dreekebus publiceerde onlangs een compilatie van personen die de tas bij zich hebben tijdens een dagje uit in het Belgische pretpark. De beelden, die via TikTok al tienduizenden keren zijn bekeken, werden gemaakt in de zomervakantie.

Het gaat om een grijs-oranje tas met het logo van sportschoolketen Basic-Fit erop. Klanten kregen de rugzak bij een nieuw lidmaatschap. "Deze mensen hebben een abonnement genomen voor de gratis rugzak en dan weer afgezegd", grapt iemand onder het filmpje.