NS zet achtbanen in: 800.000 views voor lollige AI-video

VIDEO Een ritje in de trein wordt binnenkort wel héél spectaculair, als we een viral TikTok-video mogen geloven. Daarin is zogenaamd een nieuwsitem te zien over "meer beleving" bij de Nederlandse Spoorwegen, naar aanleiding van recente prijsstijgingen: intercity's gaan over een sensationeel achtbaantraject rijden, met scherpe bochten en steile hellingen.

We zien een NS-trein op hoge snelheid een heftig rollercoasterparcours afleggen. Vervolgens komt een NS-medewerker in beeld die verdacht veel op Johan Derksen lijkt. "De eerste testritten gingen goed, alleen de stiltecoupé was nog een probleem", zegt hij, gevolgd door een shot van twee reizigers die de longen uit hun lijf schreeuwen.

De humoristische nepvideo, gemaakt met behulp van AI, scoorde alleen via TikTok al zo'n 800.000 views. Het gaat om een creatie van het kanaal Dafuq, gespecialiseerd in het produceren van filmpjes met behulp van artificial intelligence. Helaas voor waaghalzen: er zijn geen plannen om treinen daadwerkelijk te transformeren tot achtbanen.